Самый популярный политик Бразилии снова претендует на президентское кресло

Бразилиа, 23 марта. Бывший президент Бразилии Лула да Силва снова намерен занять пост главы государства. Об этом рассказал политолог Владимир Корнилов.

Лула да Силва возглавлял страну с 2003 по 2011 год и пользовался огромной поддержкой сограждан. Президент США Барак Обама 11 лет назад публично назвал его «самым популярным политиком на земле». Да Силва отправился в тюрьму после приговора к 9,5 годам по обвинению в коррупции.

Однако последнее решение судьи полностью очистило имя экс-президента, отметил Корнилов. Политик заявил о намерении выдвинуться на пост главы Бразилии, чем встревожил действующую власть.

Бразильцы ранее выразили недовольство нынешним президентом страны Жаиром Болсонару. Рейтинг главы государства упал из-за бездействия в период пандемии.