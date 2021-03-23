Главу уральского Троицка отправили под домашний арест

Челябинск, 23 марта. Челябинский областной суд изменил меру пресечения мэру уральского Троицка Александру Виноградову. Чиновника отпустили под домашний арест, сообщили в судебной инстанции.

Суд изменил меру пресечения фигуранту, избранную на время следствия. Содержание в СИЗО заменено на домашний арест сроком до 12 мая. Адвокаты мэра ранее просили отменить постановление суда первой инстанции.

Сам Виноградов на суде пояснил, что следственные действия по уголовному делу в отношении него окончены. Он попросил отпустить его под домашний арест.

Напомним, градоначальника задержали по делу о превышении должностных полномочий. Следствие считает, что мэр передал в аренду третьим лицам имущество ЗАО «Теплосервис», в результате чего сумма ущерба городскому бюджету составила свыше 9 млн рублей.