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Главу уральского Троицка отправили под домашний арест

Главу уральского Троицка отправили под домашний арест

Челябинск, 23 марта. Челябинский областной суд изменил меру пресечения мэру уральского Троицка Александру Виноградову. Чиновника отпустили под домашний арест, сообщили в судебной инстанции.

Суд изменил меру пресечения фигуранту, избранную на время следствия. Содержание в СИЗО заменено на домашний арест сроком до 12 мая. Адвокаты мэра ранее просили отменить постановление суда первой инстанции.

Сам Виноградов на суде пояснил, что следственные действия по уголовному делу в отношении него окончены. Он попросил отпустить его под домашний арест.

Напомним, градоначальника задержали по делу о превышении должностных полномочий. Следствие считает, что мэр передал в аренду третьим лицам имущество ЗАО «Теплосервис», в результате чего сумма ущерба городскому бюджету составила свыше 9 млн рублей.

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