Профессор Верткин назвал причины боли в спине у молодых людей

Москва, 23 марта. Боль в спине у людей молодого возраста может быть вызвана рядом причин, рассказал руководитель образовательной организации для врачей РОО «Амбулаторный врач» Аркадий Верткин.

По словам специалиста, игнорировать эту боль не стоит. Наоборот, необходимо детально разобраться в том, что же именно ее вызвало. Так, наиболее вероятной причиной может быть спондилоартрит, или болезнь Бехтерева.

«Это заболевание очень легко диагностировать. Более того, на начальных стадиях возможно скорректировать, замедлить его развитие», — объяснил Верткин в интервью «Аргументам и Фактам».

Как оказалось, данная патология имеет четкую половую принадлежность, то есть чаще всего болезнь Бехтерева встречается у мужчин. Основными симптомами являются ночные боли в спине и чувство окостенения по утрам.

Верткин отметил, что кроме болезни Бехтерева болезненные ощущения в спине у молодых людей могут быть вызваны и другими триггерами. Например, каким-либо воспалительным заболеванием (простатитом, дивертикулитом), острым хирургическим заболеванием (расслоением аорты) и так далее.

Острая боль в спине, а также внизу живота может сигнализировать о наличии камней в почках. В некоторых случаях болезнь сопровождается тошнотой, рвотой, ознобом или жаром.