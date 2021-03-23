Госрасходы России в 2020 году достигли рекордных показателей

Москва, 23 марта. В кризисном 2020 году бюджетные траты Российской Федерации стали самыми большими со времен Советского Союза.

Подсчет вели в категории расширенных государственных расходов. Сюда включаются расходы федерального бюджета, регионов, муниципалитетов и траты трех внебюджетных фондов. По сравнению с 2019 годом, они возросли на 25%. В то же время суммы, потраченные из консолидированного бюджета регионов выросли на 15%, передает РБК.

Итоговая сумма достигла 42,15 триллиона рублей, больше половины из них пришлось на расходы федерального бюджета. Эта доля также выросла: 54% против 49% в докризисном году. Другой способ подсчитать расходы — определить процентное отношение к ВВП. Тут также был виден заметный рост, 39,5% в 2020 и 34,2% в 2019.

Об уроках, которые российская экономика вынесла из пандемии, ранее рассказал ФАН. По мнению экспертов, Россия сможет компенсировать вызванный коронавирусом спад в будущем.