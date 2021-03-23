Посол России Митрофанова указала на антироссийскую риторику Болгарии

Москва, 23 марта. Софии необходимо прекратить «шпионское шоу» в адрес России, считает посол РФ в Болгарии Элеонора Митрофанова.

Дипломат указала на антироссийскую риторику в стране. За последний год выпады по отношению к Москве начали набирать обороты, уверена она. Посол дала интервью изданию «24 часа».

«С октября 2019 года, примерно каждые три месяца болгарские власти неосновательно «с помпезностью» выдворяют российских дипломатов под вымышленным предлогом», — отметила Элеонора Митрофанова.

Ранее премьер-министр Болгарии рассказал о намерении объявить двух российских послов персонами нон грата, передает «Национальная служба новостей». Заместитель главы МИД РФ Александр Грушко предупредил о возможных ответных шагах в случае принятия мер против российской дипмиссии.