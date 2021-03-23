Экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова исключили из всех рейтингов промоушена

Москва, 23 марта. Российского бойца смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова, о завершении спортивной карьеры которого стало известно на прошлой неделе, исключили из всех рейтингов UFC.

Обновленные рейтинги Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) были представлены на сайте организации. Из них исключили бывшего чемпиона промоушена в легкой весовой категории Хабиба Нурмагомедова.

Теперь первую строчку в сводном рейтинге UFC в независимости от весовой категории занимает именитый боец Джон Джонс. Американский спортсмен возглавлял его до победы Нурмагомедова над другим американцем, Джастином Гейджи, в октябре прошлого года. Стоит отметить, что официально вакантным объявлен пояс чемпиона UFC в легком весе. Первые строчки в этом дивизионе по-прежнему занимают Порье, Гейджи и Чарльз Оливейра.

О завершении карьеры Нурмагомедова 19 марта официально объявил президент UFC Дана Уайт. Позже сам спортсмен подтвердил эту информацию. В MMA россиянин провел 29 боев, выиграв во всех из них.