Нур-Султан, 23 марта. Союз промышленников и предпринимателей Казахстана El Tiregi во главе с экс-депутатом от правящей партии Нур-Отан Нуржаном Альтаевым провел заседание Национального координационного совета оппозиционных сил. Мероприятие прошло 17 марта в четырехзвездочном отеле в Нур-Султане (ранее Астана), сообщает «ПолитНавигатор».

На встрече собрались немало одиозных личностей, большая часть из которых проповедуют национал-патриотические идеи. Так, например, в формате онлайн одним из участников стал киевлянин Ермек Нарымбай, который отличился своими призывами к казахским военнослужащим бомбить российские города.

Есть тут и другие активисты — Кайырлы Омар, Санавар Закирова, глава общественного объединения «Ел бірлігі» Шолпан Ризабекова, журналист Максат Толыкбай, историк Шамши Жумамурат. Все они были приглашены для того, чтобы легитимировать данное собрание и отметить его важность. Но были и те, кто заседание проигнорировал. Например, бывший премьер-министр, получивший политическое убежище в Великобритании, Акежан Кажегельдин и руководитель оргкомитета национал-либеральной Демократической партии Жанболат Мамай.

Но с самого начала мероприятия, кажется, все пошло не по сценарию. Выступивший одним из первых оппозиционный политик Рысбек Сарсенбай сразу же перешел на оскорбления и назвал данное заседание сборищем продажных активистов, ангажированных властью и влиятельным олигархом Тимуром Кулибаевым.

«У меня есть большие сомнения касательно этого совета», — пояснил он.

После дискуссии можно сделать вывод, что ее участники без зазрения совести будут работать по методичкам украинских неонацистов и турецких фашистов и постараются уничтожить и подавить всех недовольных. Врагами казахской «новой школы» стали выступающие против внедрения радикальных неолиберальных реформ, придуманных Михаилом Саакашвили и Западом. Очевидно, что Казахстан ждет аналог украинизации, поддерживаемый олигархами и нынешними властями, разделяющими так называемую ползучую национальную революцию. Если вовремя не принять меры, казахи рискуют однажды проснуться в Освенциме.

Ранее ФАН писал о корнях украинского неонацизма.