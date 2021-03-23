Неизвестная группа хакеров атаковала миллионы смартфонов и компьютеров

Маунтин-Вью, 23 марта. Наличие уязвимостей в программном обеспечении для Windows, iOS и Android позволило хакерам взломать более миллиона устройств.

Международная группа экспертов в области компьютерной безопасности Project Zero рассказала о массовой атаке хакеров, пользовавшихся уязвимостями в программном обеспечении. Об этом сообщило издание Bleeping Computer.

По словам экспертов, крупнейшие хакерские кампании проводились в феврале и октябре 2020 года. Злоумышленники воспользовались так называемыми «уязвимостями нулевого дня» — брешами в системе, против которых еще не был разработан защитный алгоритм. Основными целями для атак стали устройства на базе операционных систем Windows, iOS и Android. Эксперты уточняют, что личные данные пользователей пытались украсть, направляя их на «фишинговые» сайты.

«На специальные веб-сайты был внедрен iframe, указывающий на один из двух серверов эксплойтов», — объяснил специалист по кибербезопасности Мэдди Стоун.

Всего эксперты насчитали около 11 уязвимостей в программном коде, количество возможных жертв взлома исчисляется миллионами. Как отметили в Project Zero, хакеры продемонстрировали высокую степень понимания принципов удаленного взлома устройств.

Ранее сообщалось, что, согласно результатам опроса, более 80% американцев считают кибератаки более страшной угрозой для США, чем ядерное оружие и терроризм. Исследование проводилось институтом общественного мнения Gallup.