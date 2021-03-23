«Вам бы к доктору»: ФАН выяснил, что не так с обвинениями Борреля в адрес России

Европейский союз, делая все больше антироссийских заявлений, еще сильнее усугубляет ситуацию в двухсторонних отношениях с Россией. Подробнее — в материале ФАН.

Курс на конфронтацию

Россия якобы «все больше и больше отдаляется от Брюсселя». С таким заявлением выступил верховный представитель Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель.

«Ясно, что Россия взяла курс на конфронтацию с Европейским союзом», — подчеркнул он.

Он обратил внимание, что вопрос отношений с РФ остается на повестке дня. Его вновь поднимут на Европейском совете в конце недели.

Кроме того, Боррель напомнил про «пять принципов» взаимодействия с Россией, актуальность которых министры иностранных дел стран Европейского союза подтвердили на прошедшем заседании.

Боррель боится западных СМИ

Политический обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов обратил внимание, что Европа проявляет старый добрый принцип «А нас за что?». Как будто это Россия начала вводить санкции против ЕС, а не наоборот. Как будто это Россия начала высылку европейских дипломатов по каждому поводу в стиле «хайли лайкли», а не западные страны, включая тот же ЕС.

«Как будто это российские дипломаты принимали участие в оппозиционных акциях во Франции, Испании или Польше, а не сотрудники европейских посольств и консульств в Москве и Петербурге. Боррель прекрасно понимает, что это не Россия избрала конфронтационный стиль поведения, а именно Европа. Но сами понимаете, после того, что глава европейского внешнеполитического ведомства выслушал в западных СМИ после визита в Москву, он теперь будет бояться произнести даже одно доброе слово в адрес России», — пояснил Владимир Корнилов.

Кандидат исторических наук, главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин считает, что европейцы встрепенулись.

«Да уж, сильно поздно. Вводя свои санкции против России, они верили в мазохизм нашей страны. Добавляя все новые и новые пакеты, они продолжали в это верить. И вдруг теперь, когда наше руководство заняло жесткую позицию в отношении Брюсселя, пошли возмущения. Как так? Мы проводим против вас политику, а вы еще смеете отвечать и не дружить с нами? Думается, что скоро при таком раскладе многие европейцы пожелают не только союза с Россией, но и проведут референдумы за право стать новыми федеральными округами», — заявил Антон Бредихин.

Политолог Владимир Карасев считает, что дипломаты Европейского союза еще больше усугубляют ситуацию в двухсторонних отношениях.

«То, что Боррель в неадекватном состоянии трудится на своем посту, стало ясно из его последнего визита в Москву. Казалось бы, лучше помолчать и не позориться. Но Боррель решил еще более усугубить ситуацию. По его словам, это мы идем на конфронтацию. А чья инициатива вводить санкции, вставлять палки в строительство «Северного потока — 2», пускать на свою территорию НАТО, проводить у наших границ учения и не замечать преступлений Украины в Донбассе? Вам бы к доктору, Боррель», — заключил Владимир Карасев.

Ранее в МИД РФ заявили, что РФ готова к разрыву отношений с Евросоюзом, если он произойдет по инициативе ЕС. Со своей стороны Москва настойчиво призывает ЕС к равноправному и взаимоуважительному сотрудничеству.