Курсы доллара и евро выросли на торгах Московской биржи

Москва, 23 марта. Доллар подорожал на 9 копеек — до 75,03 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи утром во вторник.

Курс евро по сравнению с уровнем закрытия предыдущей торговой сессии вырос на 9 копеек — до 89,51 рубля. Стоимость нефти марки Brent потеряла 0,8% и составила 64,1 доллара за баррель.

По мнению аналитиков, рубль слабеет именно из-за негативной динамикой нефтяных цен, а также в связи с тенденцией к ухудшению ситуации на мировых рынках капитала: инвесторы теряют аппетит к риску, а значит, падет спрос на валюты развивающихся стран.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин ранее заявил, что зависимость от доллара выгодна только США, так как другие страны, используя его в расчетах, оплачивают американские расходы, но эта эпоха может скоро закончиться.