Самолет рейса Новосибирск — Хабаровск вернулся в аэропорт из-за больного пассажира

Новосибирск, 23 марта. Судно авиакомпании «Аэрофлот» пришлось экстренно посадить из-за того, что одному из пассажиров стало плохо во время полета.

Пассажирский самолет Airbus A319-111 выполнял рейс Новосибирск — Хабаровск, но над Кемерово развернулся и полетел обратно — в сторону аэропорта Толмачево. Пассажиру стало плохо примерно через 40 минут после вылета, сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Пилоты совершили посадку в штатном режиме. В результате пассажира передали врачам, борт отправился в пункт назначения с задержкой. Дополнительной информации о состоянии больного не приводится.

Ранее самолет «Уральских авиалиний», выполнявший рейс Анталья (Турция) — Москва, совершил вынужденную посадку в Ростове-на-Дону из-за отключения одного из двигателей, сообщало URA.RU. Свердловская транспортная прокуратура разбирается в обстоятельствах случившегося.