МИД Китая вызвал к себе главу делегации Евросоюза

Пекин, 23 марта. Министерство иностранных дел КНР вызвало к себе главу делегации Евросоюза (ЕС), чтобы выразить ему протест на фоне введенных Брюсселем санкций.

Об этом сообщила пресс-служба китайского внешнеполитического ведомства. По словам замминистра иностранных дел Цинь Гана, ограничительные меры ЕС основываются на лжи и фейковых новостях, а также не имеют законных оснований.

«У ЕС нет права считать себя экспертом в сфере прав человека. Китайская сторона настоятельно призывает ЕС осознать серьезность своих ошибок и исправить их, прекратить противостояние, чтобы не нанести еще больший вред китайско-европейским отношениям», — подчеркнул он.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с китайским коллегой Ваном И заявил, что отношения Москвы с Брюсселем были уничтожены Евросоюзом, сообщала «Национальная служба новостей».

Также Лавров заявлял, что Россия и Китай не поддерживают геополитические игры с нулевой суммой и односторонние нелегитимные санкции.