Российские саперы уничтожили более 25 тысяч мин в Нагорном Карабахе

Степанакерт, 23 марта. Миротворцы в Нагорном Карабахе очистили от мин и опасных предметов более 1700 гектаров территории, говорится в сообщении Минобороны России.

Начиная с 23 ноября 2020 года российские специалисты полностью очистили 1739 га территории, 541 километр дорог, 1614 зданий и строений (из них 30 социально значимых) на территории Нагорного Карабаха. Саперы обнаружили и обезвредили 25 349 мин, неразорвавшихся боеприпасов и взрывоопасных предметов.

Российские миротворцы продолжают помогать в восстановлении важных инженерных коммуникаций, которые пострадали в ходе боевых действий. Миротворческий контингент был введен в регион с 10 ноября 2020 года в соответствии с трехсторонним соглашением между Россией, Арменией и Азербайджаном.

Ранее стало известно, что в Нагорном Карабахе был возведен девятый блочно-модульный городок для миротворцев.