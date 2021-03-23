Экс-премьер-министр Украины Азаров назвал ее банановой республикой из-за нищеты

Пока подавляющее большинство граждан Украины ищет возможность просто выжить, в это же время на улицах Киева больше Porsche, Ferrari и Lamborghini, чем в Риме, в Париже или в Берлине. Об этом заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.

По словам политика, сегодня на Украине можно наблюдать неприемлемый уровень социального неравенства. Азаров считает, что без какого-то минимального уровня социального единства в украинском обществе страна не сможет двигаться к демократии, поскольку пока подавляющее количество граждан Украины живет за чертой бедности, по улицам Киева разъезжают дорогие автомобили, которые не встретишь на дорогах европейских столиц. Он считает, что все это — признаки «банановой республики».

«Вы не сможете достичь успеха в преобразовании, в модернизации государства, если подавляющее большинство граждан будут искать возможность просто выжить, и в то же время на улицах Киева будет больше Porsche, Ferrari и Lamborghini, чем в Риме, в Париже или в Берлине. Потому что тогда это не страна, тогда это банановая республика», — заявил бывший украинский премьер.

Также Николай Азаров сообщил, что почти 40% украинских семей не имеют возможности покупать лекарства из-за их высокой стоимости. Среди них те, кто без лекарств обречены на смерть — это гипертоники, сердечники и целый ряд других больных. Помимо этого, утверждает бывший глава кабмина, 53% украинцев, особенно в сельской местности, не могут посетить врача из-за его либо отсутствия, либо трудной доступности.

«Но самая ужасная цифра — это «подавляющее большинство семей (93–99%), члены которых нуждались в проведении медицинских обследований, лечебных процедурах, приобретении медицинских препаратов, лечении в стационаре, посещении стоматолога, но были вынуждены отказаться от помощи. Они признались, что сделали это из-за непомерно высокой стоимости медуслуг», — сказал Азаров.

Бывший украинский премьер считает, что к такому положению дел привели государственный переворот и Майдан. Азаров заявил, что в погоне за европейской мечтой украинцы получили цены как в ЕС, а зарплаты — как в самых бедных странах.

«Вот за это, видимо, и прыгали на Майдане, кричали и бесновались за Европу, а получили цены близкие к Европе, а зарплаты близкие к самым бедным странам Африки», — написал Азаров на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

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