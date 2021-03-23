Куба начала массовые испытания собственной вакцины Soberana-02

Гавана, 23 марта. На Кубе начались массовые испытания вакцины Soberana 02. Препарат получат 150 тысяч добровольцев, сообщает Prensa Latina.

Comenzará ensayo de intervención con vacuna Soberana 02 en #Cuba#CubaSalvaVidas ????????????https://t.co/OU2wquKD70 — Siempre con Cuba (@siempreconcuba) March 22, 2021

В Государственном центре по контролю за лекарствами и медицинским оборудованием рассказали, что испытания начнутся в нескольких специализированных медучреждениях Гаваны. В ходе исследования будет проведена оценка снижения заболеваемости и распространения коронавируса под воздействием новой вакцины.

Что известно о Soberana 02

Всего на Кубе разработали четыре вакцины, наиболее близки к массовому применению две из них — Soberana 01 и Soberana 02. Последняя в марте 2021 года прошла третью, завершающую стадию клинических испытаний, в которых участвовали 44 тысячи человек. Власти заявили, что у добровольцев выявлены нейтрализующие COVID-19 антитела.

Широкомасштабные исследования Soberana 02 уже начались в Иране, также ведутся переговоры с Мексикой. Если массовые испытания пройдут успешно, то Куба может стать первой страной в Латинской Америке, которая создала собственную вакцины для борьбы с коронавирусом.

Еще две вакцины

Кубинские медики проводят доклинические испытания еще двух вакцин — Abdala и Mambisa. Обе сделаны в Центре генной инженерии и биотехнологии. Первой для полного эффекта вакцинации необходимо будет привиться три раза. Про Mambisa известно, что она предполагает назальное введение препарата, в настоящее время вакцина прошла первую фазу испытаний.

Всего в мире зарегистрировано 167 вакцин против COVID-19. В Латинской Америке существует 12 препаратов от коронавируса собственной разработки. Многие из них пока находятся на фазе доклинических исследований.