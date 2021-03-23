Девочка погибла при сходе лавины в Заполярье. События дня. ФАН-ТВ

Попавшая под лавину в Заполярье девочка погибла Трагедия в Заполярье. 12-летняя девочка, оказавшаяся под снегом в результате схода лавины в Мурманской области, погибла. Печальное известие подтвердили в региональном управлении Следственного комитета. Накануне в Хибинах снежной шапкой накрыло необорудованный горнолыжный маршрут, по которому отправилась в поход туристическая группа из Санкт-Петербурга. В зоне риска оказались 13 подростков и трое взрослых. На поиски пропавшей девочки были брошены все силы: 53 спасателя, кинологический расчет, 18 единиц спецтехники и 11 снегоходов. Реанимировать ребенка медикам не удалось. Возбуждено уголовное дело. Спасательная операция продолжается. Губернатор региона выехал в Мончегорск, куда должны доставить детей.

Страны НАТО обсудят отношения с Россией Министры иностранных дел тридцати стран НАТО проведут 23 и 24 марта первую после пандемии очную встречу. В ней также примет участие госсекретарь США Энтони Блинкен. Союзники планируют обсудить подготовку к саммиту альянса, отношения с Россией и Китаем и проблемы с выводом войск из Афганистана. Противодействию Москве будет посвящено отдельное заседание. Именно на него приглашены глава европейской дипломатии Жозеп Боррель и главы МИД Финляндии и Швеции, которые входят в ЕС, но не являются членами НАТО.

Германия объявила «пасхальный локдаун» Канцлер Германии Ангела Меркель и власти федеральных земель договорились о продлении режима карантина в стране до 18 апреля. Об этом политик объявила после переговоров. По словам Меркель, с 1 по 5 апреля, когда католики и протестанты отмечают Пасху, «будет действовать принцип сокращения контактов». Новые ограничительные меры в стране уже окрестили «пасхальным локдауном». При этом ранее, 8 марта, власти нескольких регионов Германии начали смягчать карантин: работу возобновили музеи и магазины.