Новые отключения: в Саратове без воды останутся больше 300 домов

Саратов, 23 марта. В среду столицу области вновь ждет коммунальное испытание: без водоснабжения останутся больше трехсот жилых домов. Причиной отключения будет проведение ремонтных работ на магистральном водопроводе. Подачу воды прервут рано утром и возобновят не раньше пяти часов вечера.

«Наш дом на Слонова тоже попадет под отключение. Нам не привыкать, готовимся: набираем воду в пятилитровые бутылки, всю еду готовим сегодня. Хорошо, что предупредили, конечно. Однако хочется спросить, когда же это кончится. За последние несколько месяцев вода отключалась не менее десяти раз. Когда это исправят окончательно? Ладно вода, а когда отключается еще и отопление, что делать? Пусть летом все чинят, сейчас это для жителей неудобно», — рассказала корреспонденту ФАН саратовчанка Валерия Владимирова.

Ранее в Саратове без воды остались полмиллиона человек. Причиной аварии стала разморозка запорной арматуры сбросных водоотводов на насосной станции.