Имущество губернатора Белозерцева может быть арестовано

Москва, 23 марта. Обнаруженные в ходе обысков ценности, движимое и недвижимое имущество задержанного губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева может быть арестовано судом.

Арест может быть наложен в качестве обеспечительной меры до тех пор, пока не будет собрана доказательная база и не заключен окончательный судебный акт, передает слова источника в правоохранительных органах ТАСС.

Осведомитель также напомнил, что наказание за получение взятки помимо тюремного срока предусматривает конфискацию имущества. Следствие может ходатайствовать о наложении ареста на машины, банковские депозиты, дорогие часы, денежные наличные средства, а также недвижимость Белозерцева.

Ранее сообщалось, что задержанному по делу губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева предпринимателю Шпигелю уже два раза вызывали карету скорой помощи. Бизнесмену Борису Шпигелю резко стало плохо во время судебного заседания. Сейчас он, по предварительным данным, дышит с помощью специального аппарата.