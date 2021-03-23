Заммэра Москвы заявил о подключении к «Электронному дому» более 27 тысяч зданий

Москва, 23 марта. Жители свыше 27 тысяч столичных зданий присоединились к платформе «Электронный дом» для управления жильем в онлайн-режиме, заявила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

В некоторых домах почти все жильцы присоединились к «Электронному дому», где-то люди только начинают открывать для себя новые сервисы удаленного принятия решений. Благодаря платформе, у пользователей появилась возможность в любое время вызывать мастеров по ремонту, взаимодействовать с соседями, передавать показания приборов учета электроэнергии и воды, оперативно узнавать о новостях своего дома и района.

«Примерно тысяча заявок еженедельно поступает через “Электронный дом” в единый диспетчерский центр и на портал “Наш город”. Количество домов, чьи жители подключились к платформе, сейчас превышает 27 тысяч. Это больше 60% от общего числа многоквартирных домов в Москве», — сказала Сергунина.​

Недавно Москва вошла в число лауреатов среди мегаполисов XIII Международного смотра–конкурса городских практик «Город, где хочется жить». Столица стала лидером по качеству электронных сервисов, а городские проекты признали лучшими инициативами по улучшению городской среды.