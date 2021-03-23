Найденная после схода лавины в Хибинах девочка скончалась

Мурманск, 23 марта. Выжившая в результате схода снежных масс в районе станции Имандра девочка погибла. Смерть ребенка подтвердили врачи, которые приехали на место событий.

Информацию об этом ФАН сообщила старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета по взаимодействию со СМИ по Мурманской области Алина Александрович. Незадолго до трагической новости журналисты распространили сведения о смерти девочки, однако вскоре власти региона опровергли данные об этом.

«Да, от нашего следователя поступила информация, что медики, которые добрались до места, констатировали ее смерть», — заявила собеседница ФАН.

Ранее руководитель туристической группы, в которой числилась девочка, сообщил, что пострадавшая подает признаки жизни. По поручению губернатора Мурманской области Андрея Чибиса в ближайший к месту инцидента город прилетел вертолет для эвакуации ребенка. Транспортировку планировалось провести с наступлением светлого времени суток.