Новосибирск выделил 100 млн рублей на создание природного комплекса

Новосибирск, 23 марта. Оздоровительный многофункциональный природный комплекс «Савка» создадут в новосибирском городе Карасуке. На эти цели выделено более 100 млн рублей.

Проект предполагает создание инфраструктуры для бердвотчинга — наблюдения за редкой птицей савкой. Также будет построена комфортная площадка для отдыха на воде.

Согласно информации на сайте госзакупок, работы должны начаться в мае, а завершиться в ноябре. Начальная цена контракта составляет 110,8 млн рублей. Средства планируют выделить из бюджета города Карасука.

Российские власти активно занимаются созданием комфортной городской среды. В Подмосковье до конца года планируют благоустроить более 30 парков.