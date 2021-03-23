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Житель Вольска остановил работу газопровода, украв деталь ради металлолома

Житель Вольска остановил работу газопровода, украв деталь ради металлоломаВольск, 23 марта. Следователи установили личность злоумышленника, остановившего работу газопровода в поселке Центральный. Им оказался 47-летний местный житель. Мужчина дал признательные показания и раскаялся в содеянном.

«Безработный вольчанин решил заработать, сдав часть газопровода в металлолом. Он скрутил задвижку с газового стояка низкого давления, унес и сдал ее в пункт приема металлолома. Из-за отсутствия детали газопровод был остановлен, ущерб от действий похитителя составил более 22000 рублей. Открыто уголовное дело», — сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ по Саратовской области. 

Ранее в Саратове осудили пенсионерку, продававшую самодельную водку. Норма метанола в «самопале» была превышена в 100 раз. 

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