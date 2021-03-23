Более 70 тысяч пенсионеров Приморья получили дополнительные субсидии

Хабаровск, 23 марта. Единовременную выплату в 6 тысяч рублей получат в апреле около 74 тыс. приморских пенсионеров с низкими доходами. Новая выплата производилась за средства краевого бюджета.

Поддержку получат те, чья обеспечение ниже среднегодовой величины прожиточного минимума пенсионера. Общий объем финансирования составил более 440 миллионов рублей. Краевое министерство труда и социальной политики уточняет, что проводимые выплаты призваны снизить уровень бедности в регионе.

«В списке потенциальных получателей в этом году — около 74 тысяч человек, почти все из них уже получили единовременную выплату», — подчеркнули специалисты.

На территории Приморья продолжают выплачивать «губернаторскую тысячу», которую большинство пенсионеров уже получили. На эти цели из краевого бюджета направлено уже почти 544 миллиона рублей.

Ранее глава Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова рассказала о финансовой поддержке семей Югры в 2021 году. По ее словам выплаты получат 20 тысяч молодых семейных пар.