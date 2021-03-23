Полезная продуктовая корзина обойдется для россиян в 2740 рублей

Москва, 23 марта. Весной для поддержания иммунитета россиянам рекомендуют есть рыбу, бананы, хурму и другие полезные продукты. Аналитики подсчитали, в какую сумму обойдется такое питание.

«Корзина счастья» состоит из куска жирной морской рыбы, бананов, хурмы и фиников (сразу по 1 кг), нескольких пучков зелени (салат, шпинат, руккола), свежей и замороженной клубники в небольшой фасовке, 200-граммового куска сыра, плитки горького шоколада, пакетика орехов кешью и нескольких плодов авокадо. Стоимость такого набора рассчитали аналитики сервисов «СберЗдоровье» и «СберМаркет».

Все это обошлось в среднем в 2740 рублей. Самыми дорогими оказались рыба, авокадо и клубника, передают «Известия». Авокадо полезно благодаря мононенасыщенным жирным кислотам, которые можно найти в смеси растительных масел. Морскую рыбу можно заменить на бюджетную сельдь.

Ранее журнал Circulation опубликовал исследование, в котором перечислил четыре продукта для снижения артериального давления. Эксперимент проводили ученые Королевского колледжа Лондона на мышах и клетках человека.