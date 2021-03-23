Читатели Daily Mail разочаровались в Байдене после отдыха Путина в Сибири

Лондон, 23 марта. Президент России Владимир Путин является отражением здорового и сильного лидера, чего не скажешь об американском лидере Джо Байдене.

Читателей британской газеты Daily Mail восхитил отдых Путина в тайге в компании министра обороны Сергея Шойгу. Президент сам управлял вездеходом и гулял по заснеженным лесам. В это время Байден трижды споткнулся на трапе своего самолета, чем и насмешил, и разочаровал как американцев, так и граждан других стран.

Комментаторы признали, что уважают Путина за его смелость и приверженность к здоровому образу жизни. Они отметили, что США не хватает такого лидера.

«Пока Путин занимается этим (отдыхает в тайге. — Прим. ФАН), так называемый «лидер свободного мира» не может по лестнице подняться по трапу и несколько раз подает вниз лицом», — написали пользователи Сети.

«Тем временем Байден в защитной маске проводит встречи в Zoom из подвала Белого дома, потом пьет теплое молоко и ложиться спать в восемь часов вечера. Мы обречены», — заявил юзер.

«Между тем Байден обеими руками держится за поручни жизни», — констатировал читатель британского издания.

Президент России Владимир Путин ранее во время своего отдыха в Сибири бросил монетку в лесную реку. Согласно приметам, люди делают это, чтобы снова вернуться в понравившиеся места.