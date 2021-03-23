Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Украина
  /  Обновлено: 

Эксперты распутали сложную ситуацию вокруг «Спутника V» на Украине

640

Эксперты распутали сложную ситуацию вокруг «Спутника V» на Украине

Киев, 23 марта. Украина идет на поводу у производителей западных вакцин от COVID-19, и потому демонстративно отказывается от препарата из России. Такое заявление сделали эксперты из Незалежной.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Киев не станет закупать российскую вакцину «Спутник V» и не собирается производить ее самостоятельно. При этом благодаря главе политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктору Медведчуку Россия готова предоставить все необходимое, чтобы Незалежная смогла самостоятельно обеспечить граждан препаратом от COVID-19.

Политические эксперты Михаил Чаплыга и Александр Фомин объяснили, почему Украина, которая не отказывается от закупки у России электричества и других товаров, открещивается от «Спутника V». Чаплыга считает, что украинское правительство ставит экономические интересы стран, которые производят вакцины на Западе, выше вопросов здоровья своих граждан.

Эксперты распутали сложную ситуацию вокруг «Спутника V» на Украине

«Простите, а мы точно украинское правительство и украинскую власть выбирали? У меня как-то иначе сформировано представление о власти, для которой в приоритете интересы собственного народа и собственной страны, а не «партнеров» и «кредиторов», — цитирует Regnum слова эксперта.

Фомин напомнил, что Украина способна произвести российскую вакцину на заводе «Биолек» своими силами. Однако он считает, что США и другие страны Запада будут против такого варианта. Если Киев начнет выпускать «Спутник V», то сможет составить конкуренцию AstraZeneca, Pfizer, Moderna и другим фармкомпаниям.

Эксперты распутали сложную ситуацию вокруг «Спутника V» на Украине

«Если реализовать план по производству «Спутник V» — а технологии, лицензия, сырье есть, потому что об этом договорился Медведчук, — тогда Украина может стать игроком на мировом рынке. А зачем корпорациям-мегамонстрам фармацевтики из США, Великобритании, ЕС конкуренты? Эпидемия идет второй год, на кону десятки, если не сотни миллиардов долларов прибыли. Понятно, что производители вакцин просто озолотятся», — считает политический обозреватель.

На фоне борьбы, которая разворачивается на рынке вакцин, вопрос об эффективности российского препарата от коронавируса становится все более политизированным. Однако есть медики, для которых долг и наука выше разного рода подковерных игр. Так, главный инфекционист США Энтони Фаучи подтвердил эффективность «Спутника V».

Новости партнеров