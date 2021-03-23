Эксперты распутали сложную ситуацию вокруг «Спутника V» на Украине

Киев, 23 марта. Украина идет на поводу у производителей западных вакцин от COVID-19, и потому демонстративно отказывается от препарата из России. Такое заявление сделали эксперты из Незалежной.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Киев не станет закупать российскую вакцину «Спутник V» и не собирается производить ее самостоятельно. При этом благодаря главе политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктору Медведчуку Россия готова предоставить все необходимое, чтобы Незалежная смогла самостоятельно обеспечить граждан препаратом от COVID-19.

Политические эксперты Михаил Чаплыга и Александр Фомин объяснили, почему Украина, которая не отказывается от закупки у России электричества и других товаров, открещивается от «Спутника V». Чаплыга считает, что украинское правительство ставит экономические интересы стран, которые производят вакцины на Западе, выше вопросов здоровья своих граждан.

«Простите, а мы точно украинское правительство и украинскую власть выбирали? У меня как-то иначе сформировано представление о власти, для которой в приоритете интересы собственного народа и собственной страны, а не «партнеров» и «кредиторов», — цитирует Regnum слова эксперта.

Фомин напомнил, что Украина способна произвести российскую вакцину на заводе «Биолек» своими силами. Однако он считает, что США и другие страны Запада будут против такого варианта. Если Киев начнет выпускать «Спутник V», то сможет составить конкуренцию AstraZeneca, Pfizer, Moderna и другим фармкомпаниям.

«Если реализовать план по производству «Спутник V» — а технологии, лицензия, сырье есть, потому что об этом договорился Медведчук, — тогда Украина может стать игроком на мировом рынке. А зачем корпорациям-мегамонстрам фармацевтики из США, Великобритании, ЕС конкуренты? Эпидемия идет второй год, на кону десятки, если не сотни миллиардов долларов прибыли. Понятно, что производители вакцин просто озолотятся», — считает политический обозреватель.

На фоне борьбы, которая разворачивается на рынке вакцин, вопрос об эффективности российского препарата от коронавируса становится все более политизированным. Однако есть медики, для которых долг и наука выше разного рода подковерных игр. Так, главный инфекционист США Энтони Фаучи подтвердил эффективность «Спутника V».