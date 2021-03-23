Times: Правительство Великобритании продлит запрет на международные рейсы

Лондон, 23 марта. Власти Великобритании намерены продлить запрет на международные поездки до июля, а нарушители правил могут быть оштрафованы на 5 тысяч фунтов.

Издание The Times сообщает, что такое предложение в парламент страны внесло правительство Великобритании. Исключения могут сделать только для поездок по работе, учебе или для лечения. Кроме того, будет разрешено навестить находящегося при смерти родственника или друга.

Голосование по этому вопросу запланировано на 25 марта. Данная мера может вступить в силу с понедельника, 29 марта. Жителям Соединенного Королевства придется отложить все необязательные заграничные поездки до 30 июня.

Новые ограничительные меры в стране были введены из-за возникновения нового британского штамма COVID-19. Мутация сделала заболевание на 70% заразнее уже известных разновидностей.