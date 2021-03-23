Лавров заявил об отсутствии отношений между Россией и ЕС

Пекин, 23 марта. Россия не взаимодействует с Евросоюзом как с организацией. Соответствующее заявление сделал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Причина этого заключается в Брюсселе, который уничтожил эти отношения своими односторонними действиями. Однако российская сторона готова к диалогу с ЕС, если Брюссель избавиться от аномалии в отношениях с Москвой, отметил Лавров.

В настоящее время глава российского МИД находится в Китае с рабочим визитом. В ходе встречи с китайским коллегой Лавров обсудил односторонние санкции стран Запада и подготовку контактов на высшем уровне.