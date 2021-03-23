Глава МИД КНР сообщил о продлении Договора о добрососедстве с Россией

Пекин, 23 марта. Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Россией и Китаем продлили на пять лет. Об этом сообщил глава МИД КНР Ван И.

Документ впервые был подписан президентом России Владимиром Путиным и главой КНР Си Цзиньпином в 2001 году. Спустя 20 лет его действия договор продлили автоматически, передает РИА Новости.

«Мы договорились об автоматическом продлении данного договора и мы должны постоянно придавать этому договору новое наполнение с учетом реалий эпохи, чтобы он адаптировался к новым условиям российско-китайских отношений. Думаю, что данный договор непременно поможет достичь нам новых договоренностей и придать новый импульс развитию отношений», — уверен Ван И.

Он отметил, что договор заложил прочную правовую основу для улучшения и развития сотрудничества Москвы и Пекина. Государства и дальше намерены отстаивать международную справедливость, несмотря на нападки Запада.

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров ранее оценил визит главы МИД РФ Сергея Лаврова в Китай. Эта поездка показывает всему миру, что Москва выступает за партнерские отношения и не намерена вступать в союзы против кого-то.