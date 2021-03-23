Эксперт оценил возможность добычи воды для Крыма в Азовском море

Симферополь, 23 марта. Добыча подземной пресной воды в Крыму имеет право на существование. Но будет ли питьевой ресурс должного качества, объяснил эксперт Анатолий Копачевский.

Сведения о том, что под Азовским морем есть источники пресной воды, появились еще во время разведывательных работ в советский период. Современная техника способна просканировать земную поверхность и определить нахождение определенных элементов, включая водные запасы.

«Другой вопрос, какого качества там вода, на какой глубине она будет находиться и каков ее реальный ресурс, если учитывать, что жители Краснодарского края в прошлом году столкнулись с маловодным периодом, отсутствием воды в реках Дон и Кубань», — заявил директор научно-производственной фирмы «Водные технологии».

Факт проведения разведывательных работ в бассейне Азовского моря эксперт назвал «хорошим шагом в будущее», так как подобных мероприятий не проводили со времен СССР. Однако подземные запасы тоже исчерпаемы, и их нельзя использовать бесконечно, напомнил завкафедрой водоснабжения, водоотведения и санитарной техники АСиА КФУ им. Вернадского Илья Николенко.

Совсем скоро в Крыму начнет работу опреснительная установка. Она должна помочь решить проблему доступа людей к чистой воде. Однако этот процесс трудоемкий, и нужно следить за качеством поступаемой жидкости.