Замена роутера и перезагрузка помогут улучшить работу Wi-Fi

Москва, 23 марта. Простая перезагрузка Wi-Fi-роутера может улучшить интернет-соединение. Но существуют еще четыре проверенных способа настройки качества сигнала.

Роутер нужно установить в подходящем месте, чтобы толстые стены не мешали прохождению сигнала. Если маршрутизатор находится далеко от пользователя, рекомендуют приобрести ретранслятор (Wi-Fi-репитер). Компактное устройство подключается к розетке в комнате, куда поступает слабый сигнал.

Замедлять интернет могут различные приложения для обмена данных. Их могут запустить другие пользователи, у которых есть доступ к Wi-Fi. Если это незнакомый человек, следует сменить пароль. Еще один способ — заменить роутер на более мощное устройство.

Владельцы ноутбуков тоже пользуются интернетом. Но не многие знают, как продлить срок жизни компьютера. IT-специалист Сергей Корогод советует раз в два месяца полностью отключать устройство от электросети, разрядить и зарядить аккумулятор.