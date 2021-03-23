Военные ЦВО провели масштабные учения по противодействию терроризму

Кемерово, 23 марта. Масштабные учения по противодействию терроризму завершились в Центральном военном округе. В них приняли участие около двух тысяч военных из Поволжья и Сибири.

Военные маневры стартовали 16 марта и завершились 22 марта. Финальный этап ученый прошел на полигонах в Оренбургской и Кемеровской областях. Руководил маневрами командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин.

В ходе учений российским военным удалось отработать проведение контртеррористической операции с блокировкой и уничтожением группировок. Было задействовано 450 единиц техники, в том числе танки, модернизированные боевые машины пехоты, самоходные артиллерийские установки. Также была поддержка с воздуха — в операции участвовали многофункциональные истребители-бомбардировщики Су-34 и ударные вертолеты Ми-24.

Недавно учения прошли на авиационном полигоне в Краснодарском крае. В военных маневрах были задействованы вертолеты Ка-52 «Аллигатор», Ми-8 АМТШ «Терминатор», Ми-35 и Ми-28Н «Ночной охотник».