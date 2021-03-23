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Вильфанд заявил о невозможности определения погоды на месяцы вперед

Вильфанд заявил о невозможности определения погоды на месяцы вперед

Москва, 23 марта. Синоптики через 50 лет смогут прогнозировать погоду на ближайшие две недели. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Этот срок так и останется максимальным, так как определить погодные условия на больший временной период не сможет даже техника будущего, передает ТАСС. Синоптик пояснил, что сейчас специалисты могут предоставить детальный и качественный прогноз максимум на пять-шесть суток вперед.

«Будут же новые наблюдательные инструменты, новые знания о физических законах атмосферы в масштабах от одного миллиметра до одной тысячи километров, будут суперкомпьютеры, которые будут невероятно мощнее нынешних, но атмосфера настолько хаотичная субстанция, где через две недели хаос превалирует, и становится невозможным решать задачи по тем начальным данным. Они уже не будут актуальными», — объяснил Вильфанд.

Ранее руководитель Гидрометцентра России исключил резкие перепады температур в регионах Центрального федерального округа (ЦФО). Весна в этом году будет наступать «неспешным теплом».

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