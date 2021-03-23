Новая функция для российских бизнесменов появится в Instagram

Москва, 23 марта. Опция Instagram Shopping появится в российском Instagram. Об этом сообщили на официальном сайте приложения.

Бизнесмены смогут с помощью специального сервиса указывать цены на свои товары, а не писать их в постах. Пользователям будет достаточно кликнуть на понравившийся предмет или услугу и перейти на сайт магазина.

Эта функция уже используется в США, в ближайшие месяцы создавать единые онлайн-витрины смогут и российские предприниматели. Instagram Shopping будет доступна только для владельцев бизнес-аккаунтов и зарегистрированных в Facebook пользователей.

Ранее компания Facebook объявила о своих планах запустить детскую версию Instagram. Эта соцсеть будет оснащена функцией родительского контроля.