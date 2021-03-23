Братство энергокольца: в Прибалтике не на шутку испугались отключения от БРЭЛЛ

Вильнюс, 23 марта. Тестовое отключение Минском линий электропередач спровоцировало неоправданную панику в Литве. Бывший министр энергетики Арвидас Секмокас призвал в ответ выйти из БРЭЛЛ.

Запланированные мероприятия Вильнюс воспринимает как попытки президента Белоруссии Александра Лукашенко запугать западных соседей. И пока прибалтийская республика бьется в новом припадке историй о литовской энергонезависимости, Минск готовится к запланированному на 2025 год отключению от БРЭЛЛ.

Белорусские власти направили запрос в Литву с просьбой согласовать отключение всех четырех межгосударственных ЛЭП мощностью в 330 киловольт и подключить их в период с пятого по 11 апреля. Выбранное время удачно, поскольку подходит к концу отопительный сезон и снижается спрос на энергоресурсы.

Выход из энергетического кольца, объединяющего Белоруссию, Россию, Эстонию, Литву и Латвию, сулит странам Балтии неожиданные сюрпризы. В частности, меняя политический курс в сторону ЕС, Вильнюс лишается возможности получать самую дешевую электроэнергию из Восточной Европы.