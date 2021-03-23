Стали известны подробности создания сериала о Майке Тайсоне

Вашингтон, 23 марта. Автобиографическая драма о легендарном боксере Майке Тайсоне превратится в сериал. Главную роль в картине исполнит актер Джейми Фокс, сообщил The Hollywood Reporter.

Постановщиком пилотного эпизода стал Антуан Фукуа, работавший над «Левшой» и «Великим уравнителем». Продюсером картины выступил режиссер Мартин Скорсезе.

«Я с нетерпением жду начала сотрудничества с Мартином, а также Антуаном, Джейми и всей творческой командой, чтобы представить скорее зрителям проект, который, прошу отметить, не только описывает все мое профессиональное и личное путешествие, но также вдохновляет и развлекает», — сказал Тайсон, рассказывая подробности кантины.

В ближайшее время кинематографисты займутся поиском подходящей для релиза площадки.

Майк Тайсон является одним из самых титулованных боксеров. Свою профессиональную карьеру он завершил в 2005 году, проведя на ринге 20 лет.