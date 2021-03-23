На Украине сравнили «радикального» Зеленского с «патриотом» Порошенко

Москва, 23 марта. Президент Украины Владимир Зеленский предал свой народ и пытается угодить националистам, затмив своего предшественника Петра Порошенко, заявил общественник Александр Скубченко.

Действующий глава украинского государства обнажил свою сущность уже к осени 2019 года, отметил общественный деятель Александр Скубченко в эфире телеканала «Россия-24».

Зеленский стал подобием Порошенко, который стремиться всегда и везде угождать радикально настроенным националистам. По словам Скубченко, украинцы считали, что избрание Зеленского — это приговор всему плохому, что творил его предшественник, однако на деле ситуация оказалась прямо противоположной.

«Когда мы его избирали (Зеленского. — Прим. ФАН), он говорил, что является приговором Порошенко. <...> Сегодня Зеленский пытается убедить нас, что приговор был не тому, что Порошенко делал, а потому что Порошенко был недостаточный патриотом, был слишком мягким в отношении того, что он делал», — отметил политолог.

Украинские националисты 20 марта провели митинг у офиса президента Зеленского. Они забросали здание пиротехническими изделиями и испортили фасад здания. Акция была проведена в честь семилетней годовщины приговора Сергею Стерненко, который был осужден за пытки и похищения.