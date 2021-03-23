США признали готовность взаимодействовать с РФ по ключевым направлениям

Вашингтон, 23 марта. Несмотря на множество разногласий, Россия и США могут найти взаимопонимание в ключевых сферах, которые затрагивают интересы обеих стран, считают в администрации главы Белого дома.

Примером реальности такого вида сотрудничества является успех в вопросе продления Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений. Однако процесс выстраивания отношений с Москвой будет труден, заявил помощник президента по национальной безопасности Джейк Салливан.

«Мы также считаем, что можем работать с Россией по ключевым направлениям, в том числе в сфере атома, где мы несколько недель назад продлили на пять лет новый ДСНВ», — отметил он в беседе с MSNBC.

Агрессия со стороны американских властей только сближает Пекин и Москву. Дружба стран стала наиболее выгодным вариантом как для России, так и для Китая. Поведение США исключительно обнажает их неуверенность, говорится в статье Global Times.