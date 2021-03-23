Пентагон заявил о нехватке технологий для разработки гиперзвукового оружия

Вашингтон, 23 марта. Соединенным Штатам до сих пор не достает развитых технологий для создания гиперзвукового оружия, из-за этого программа его развертывания может быть реализована с опозданием.

Как указано в докладе Hypersonic Weapons контрольно-бюджетного управления американского конгресса, в ходе работ было выявлено, что важнейшие технологии были недостаточно развиты в момент старта программы. Это может создать препятствия для достижения ее целей.

В частности, отмечают авторы доклада, многие из этих проблем связаны с технической сложностью гиперзвуковых систем, подверженных экстремальным нагрузкам во время испытательных полетов. Также в Пентагоне добавили, что проект отстает от России и Китая в производстве гиперзвукового оружия.

Историк, военный эксперт Иван Коновалов объяснил, почему США в ускоренных темпах модернизируют ПРО. По его словам, это связано с разработкой в России гиперзвукового оружия.