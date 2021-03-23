Нотариус Сопин рассказал о возможности возврата подаренной недвижимости

Москва, 23 марта. Люди могут вернуть квартиру, которую они передали в соответствии с сертификатом дарения. Нотариус Москвы Вадим Сопин рассказал РИА Недвижимость, в каких случаях это возможно.

Гражданский кодекс предусматривает несколько оснований для отмены дарения. Подаренную недвижимость можно вернуть, если получатель совершил покушение на жизнь дарителя или на жизнь кого-либо из членов его семьи.

Нотариус отметил, что в таких случаях срок давности начинает течь с момента совершения такого преступления, а не с момента заключения договора. Кроме того, наследники дарителя также могут потребовать отмены дарения в судебном порядке. Суд может признать сертификат дарения недействительным, если он был составлен гражданином, неспособным понимать значение своих действий, либо если документ был подписан под влиянием существенного заблуждения, обмана или насилия, заявил Сопин.

Недавно уроженец Новгорода лишил петербурженку собственности на две квартиры. Мужчина воспользовался подавленным состоянием женщины после смерти ее матери и обманным путем завладел недвижимостью.