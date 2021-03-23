Число жертв стрельбы в супермаркете в Колорадо возросло до десяти

Боулдер, 23 марта. Данные о погибших в результате стрельбы в американском штате Колорадо продолжают обновляться. Их число возросло до 10. Об этом в Twitter сообщила местная полиция.

Совсем недавно правоохранители отчитались о шести погибших, среди которых был сотрудник органов правопорядка, прибывший на место происшествия. Полицейские не называли точного числа жертв до оповещения их родственников.

Ранее глава полицейского управления города Боулдер, где произошла стрельба, сообщил, что подозреваемый задержан. По его словам, задержанный оказал сопротивление правоохранительным органами и был ранен, ему оказали медицинскую помощь.