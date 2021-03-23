Космический спутник Китая потерпел крушение на орбите

Пекин, 23 марта. Метеорологический космический аппарат Yunhai 1-02, принадлежащий Китаю, разрушился на части. Причины происшествия устанавливаются.

В результате крушения спутника образовался 21 обломок. На данный момент движение всех частей космического аппарата отслеживается военными Соединенных Штатов. Причины разрушения пока неизвестны.

Спутник был разработан компанией China Aerospace Science and Technology Corporation для изучения океанов и мониторинга стихийных бедствий. Его ввели на орбиту не больше двух лет назад.

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