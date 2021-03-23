Киев на поводу у Байдена: политолог Бортник раскрыл цели США на Украине

Киев, 23 марта. Президент Украины Владимир Зеленский находится в трудном положении из-за сотрудничества с Западом. Об этом заявил украинский политолог Руслан Бортник.

Лидеру Незалежной приходится выполнять свои непосредственные обязанности и вести дела с западными партнерами. Одной из главных задач Зеленского является игнорирование всех провокаций США.

«Давлением, шантажом можно назвать то, что есть требования западных партнеров, но так и не состоялась встреча Зеленского и американского президента Джо Байдена. Мне бы не хотелось, чтобы президент Украины Зеленский поддавался этому давлению, потому что для западных партнеров, во-первых, ключевой интерес это противостояние с Россией», — заявил Бортник.

Реформы, проведенные на Украине, не имеют никакого отношения к обычным гражданам. Они были реализованы для сдерживания элиты и осуществления контроля над ней. Вашингтон совершенно не интересует Киев, ни экономически, ни политически, ни социально, уверен политолог. Президент США Джо Байден до сих пор продолжает игнорировать Владимира Зеленского, который одним из первых поздравил его с победой на президентских выборах и пригласил на Украину.

Ранее Байден поставил Зеленскому ультиматум, потребовав от украинского лидера делать так, как скажет Вашингтон. Президент Незалежной может стать жертвой им же поддерживаемой и культивируемой партии войны.