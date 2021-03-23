Езда ни шипованной резине летом грозит водителю штрафом

Москва, 23 марта. Российским водителям с 1 июня запрещено использовать несезонные покрышки. Соответствующие правила подготовили в МВД России.

Изменения значительно расширят список технических проблем, запрещающих использование автомобиля. Использовать летние покрышки можно исключительно с июня по август, а зимние — с декабря по февраль. Сезонные покрышки должны быть установлены на всех четырех колесах. Регионы могут продлить действие запрета, если этого требует погода.

Нарушение этого правила будет оформляться по административной статье «Управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена». Наказание за использование несезонных покрышек предусматривает штраф в размере 500 рублей.

С 1 апреля в силу вступают новые правила сдачи экзамена на водительские права. Изменения коснутся практической части экзамена. Будущие водители больше не будут сдавать «площадку» и ездить по заранее известным маршрутам.