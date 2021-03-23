Смена амплуа: Волочкова начала карьеру певицы

Москва, 23 марта. Экс-прима Большого театра Анастасия Волочкова решила сменить амплуа балерины и отправилась покорять сцену: танцовщица показала своим поклонникам исполнение песни «Одна».

После празднования 45-летия Волочкова с головой окунулась в работу. По российским городам она проехала с шоу-программой, участие в которой принимает и ее 14-летняя дочка Ариадна. Наследница балерины исполняла по-французски песню, под которую мама поставила танец.

На своей странице в Instagram балерина показала, что и сама вполне может выступать с сольной программой. Волочкова облачилась в блестящий наряд из страз и пайеток, а также надела белокурый парик.

«Сценический образ для сцены в Вегасе сегодня и исполнения песни мне подобрала моя любимая Леночка Галицына», — сообщила она.

Балерина исполнила песню «Одна» композитора Алексея Малахова.

Ранее танцовщица сообщила журналистам, что выдвигает очень скромные запросы для своих гастролей. По ее словам, она часто предпочитает авиаперелеты в салонах эконом-класса и требует минимум затрат от организаторов мероприятий на дорогу. Ключевые требования касаются только сцены, которая должна обладать достаточными размерами, поверхностью, светом и звуком. Однако даже если сцена неровная, то Волочкова и ее команда все равно соглашаются дать выступление.