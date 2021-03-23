Свыше 30 парков благоустроят в Подмосковье в этом году

Москва, 23 марта. Благоустройство 31 парка культуры и отдыха пройдет в Подмосковье до конца года. В список вошли пять лесопарков, заявил министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

Соответствующие работы пройдут в Долгопрудном, Балашихе, Истре, Серпухове, Химках и других городских округах Подмосковья. Сейчас на территории области насчитывается 170 парков, что в семь раз меньше показателя 2014 года.

Ключевая задача состоит в том, чтобы не только благоустроить парки, но и оснастить их специализированными сервисами. Последние позволят горожанам найти развлечения на любой вкус и интересы.

В скором времени в Подмосковье стартует реализация проекта по благоустройству Звенигорода. Центральный парк города получит новые беседки, площадки и дорожно-тропиночную сеть.