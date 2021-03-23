Звезда «Солдатов» Маклаков посоветовал россиянам прививаться от COVID-19

Москва, 23 марта. Заслуженный артист России Алексей Маклаков рассказал, что прошел вакцинацию от коронавируса. По этому поводу актер записал видеообращение к поклонникам.

Актер отметил, что COVID-19 до сих пор представляет собой опасность и призвал россиян решиться на ответственный шаг — вакцинацию. Как рассказал Маклаков, никто из его друзей или близких не заразился коронавирусом, однако от последствий COVID-19 умерло много людей, поэтому артист решил не рисковать своим здоровьем.

Маклаков признался, что сделал эту прививку, чтобы преодолеть страх перед вирусом. Киноактер призвал россиян последовать его примеру и побороть боязнь.

«Я, чтобы победить этот страх, сделал вакцину, которая спасла уже практически миллионы людей. Победите в себе страх перед этой вакциной, сделайте ее. И мы улыбнемся друг другу еще не раз. Я вам — с экрана, а вы мне — из зала. Не бойтесь, делайте этот шаг», — обратился Маклаков к зрителям.

Известно, что звезда кино и юмористической передачи «Городок» Юрий Стоянов тоже сделал прививку от коронавируса. Он отметил, что вакцинация — единственный возможный путь преодоления пандемии.