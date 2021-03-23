Аналитик Деев перечислил способы сохранения денег на банковской карте

Москва, 23 марта. Число мошеннических схем будет расти из-за развития онлайн-торговли. Как защитить свои средства на банковской карте, рассказал аналитик Артем Деев.

Жители России начали часто пользоваться электронными платежами из-за пандемии COVID-19. И параллельно увеличивалось число краж средств с карт мошенниками. Общая сумма потерь составила около 10 миллиардов рублей, передает агентство «Прайм».

«Развитие технологий, всеобщая цифровизация привлекает мошенников, и объем преступлений будет только расти по мере того, как все мы будем все больше использовать технику в оплатах», — рассказал эксперт.

Держателям банковских карт посоветовали отказаться от покупок в Сети той, куда начисляют зарплату. Оплачивать товары и услуги стоит с запасной карточки, где есть необходимое количество денег. Деев рекомендует не переходить по ссылкам в интернет-магазины, чтобы не попасть на поддельные сайты, не сообщать коды карты и другие ее данные.

Одной из самых популярных мошеннических схем является «ошибочный» перевод денег. Злоумышленники пишут жертве о случайном начислении средств на их счет и просят вернуть их. И вариаций этой аферы существует много.