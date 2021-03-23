Бузова в БДСМ-наряде анонсировала новый проект

Москва, 23 марта. Экс-телеведущая «Дома-2» Ольга Бузова показала поклонникам подготовку к съемкам нового ролика, представ в корсете и ошейнике.

Бузова является сегодня одной из самых популярных блогерш в Instagram, где на нее подписаны более 23,3 млн человек. Помимо кадров из личной жизни, певица снимает для соцсети ролики в стиле TikTok.

На этот раз Бузова показала поклонникам перевоплощение из скромницы в блудницу. Сначала девушка позировала в черной дубленке. Но уже в следующее мгновение она устроила дикие танцы без верхней одежды, облаченная в полупрозрачный комбинезон с корсетом. В качестве украшения девушка выбрала ошейник и перчатки в тон наряду.

«Сегодня была очень сложная смена. Снимали то, что я никогда еще не снимала. В таком формате. Это очень крутая история», — заинтриговала поклонников певица.

Бузовой недавно исполнилось 35 лет, в некоторых интервью она призналась, что мечтает стать матерью. Недавно знаменитость дала повод для слухов о своей беременности. Она выложила в Сеть несколько неоднозначных снимков из больницы. Многие предположили, что звезда планирует пройти процедуру ЭКО. Хотя сама Ольга объясняет свое появление в клинике проблемами со здоровьем.