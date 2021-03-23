Житель Красноярского края погиб при пожаре в трехэтажном жилом доме

Красноярск, 23 марта. Девять человек самостоятельно эвакуировались при пожаре, трое пострадали, один погиб. Об инциденте ФАН сообщила пресс-служба МЧС Красноярского края.

Возможной причиной происшествия стало замыкание в электропроводке. На момент прибытия спасательных служб, весь дом был охвачен огнем. Площадь горения составила 375 квадратных метров. Пожарные тушили возгорание на протяжение семи часов.

Пожар произошел в частном доме, который по предварительной информации был передан социально-реабилитационному центру Благотворительного Фонда «Инициатива Добра». В ликвидации возгорания было задействовано 14 человек и 6 единиц техники,

в том числе от МЧС России — 7 человек и 3 единицы техники.

Ранее сообщалось о пожаре в Башкирии. Следователь Баймакского района ринулся в горящее здание и спас троих детей.